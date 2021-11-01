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التحالف: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية الحوثية بمحافظتي صعدة وعمران

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أرشيفية
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية الحوثية بمحافظتي صعدة وعمران

تحالف دعم الشرعية في اليمن: عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بالموقعين

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، تدمير موقعين للصواريخ الباليستية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في محافظتي صعدة وعمران.

وأوضح أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بالموقعين.

وأضاف أن استهداف الموقعين جاء لتحييد هجمات وشيكة ضد المدنيين في المملكة.

وأعلن التحالف صباح اليوم الاثنين أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن " قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وشدد المالكي على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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مقتل 218 من ميليشيات الحوثي

وكان التحالف قد أعلن الأحد عن مقتل 218 من ميليشيات الحوثي في غارات جوية للتحالف استهدفت خلال الأيام الثلاثة الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان إنه "نفذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة في محيط مأرب خلال الساعات الـ72 الماضية، ما أدى إلى تدمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصرا إرهابيا".

وكان التحالف قد أعلن عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 2200 من ميليشيات الحوثي.

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