مجزرة جديدة.. باليستي حوثي يستهدف مسجدا في مأرب

ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الأحد، مجزرة جديدة بصاروخ باليستي استهدف منطقة العمود السكنية بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وقالت مصادر إعلامية، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بصاروخ باليستي، مسجدا تابعا لمركز السلفيين في قرية العمود الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة.

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وبحسب المصادر، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط اكثر من 13 مدنياً بين قتيل وجريح، أغلبهم طلاب علم كانوا نائمين داخل المسجد.

وأشارت إلى أن مواطنين لازالوا يقومون بالبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وان هذه الحصيلة هي لمن تم انتشالهم حتى الآن فقط.

وكانت ميليشيا الحوثي، استهدفت، الخميس الماضي، بصاروخ باليستي منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران في قرية العمود بمديرية الجوبة مما اسفر عن مقتل 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين وتسبب في تدمير عدد من المنازل والممتلكات.