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مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن 

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مقذوف حوثي
مقذوف حوثي
اليمن والحوثي

مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن

الانفجار أسفر عن وفاة أحد الطلاب متأثرا بإصابته بشظية في الصدر فيما أصيب 4 آخرين أحدهم بترت يده وآخر بترت قدمه

العربية. نت - أوسان سالم 

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قتل وأصيب 5 أطفال، اليوم الأحد، جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وسط مدينة الضالع، جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر محلي، إن "قذيفة من مخلفات الحرب انفجرت ، في محيط مدرسة ثانوية الحمزة بمركز محافظة الضالع".

وأوضح، أن الانفجار أسفر عن وفاة أحد الطلاب متأثرا بإصابته بشظية في الصدر، فيما أصيب أربعة آخرين أحدهم بترت يده وآخر بترت قدمه، بحسب موقع "يمن شباب".

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وبين المصدر، أن المقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي كانت قد دفنته قرب مدرسة ثانوية الحمزة.

وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء، في مناطق متفرقة من البلاد.

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