التحالف: مقتل 115 حوثياً بـ26 عملية استهداف قرب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، مقتل 115 عنصراً من ميليشيات الحوثي في غارات جوية استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه نفذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات بالجوبة (جنوبا) والكسارة (شمال غرب)، ما أدى إلى تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً.

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يشار إلى أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.

أكثر من 54 ألفاً

ورصد تقرير حكومي يمني نحو 54,502 نازح ومهجر قسرياً، يمثلون 8088 أسرة من المديريات الجنوبية لمأرب (حريب، العبدية، الجوبة، حريب)، منذ مطلع سبتمبر الماضي، جراء تصعيد ميليشيات الحوثي.

كما أشارت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تقرير أصدرته، مساء الأحد، إلى تصاعد تبعات أعباء الأعمال العدائية والعنف المفرط للتصعيد العسكري الحوثي الوحشي المستمر بحق سـكان مديريات مأرب.

كذلك أكدت أن الآلاف مـن الأسر لا يزالون عالقين، بسبب قطع الحوثيين للطرقات، وتقييدهم حركة النقل وتعريض المدنيين للخطر واسـتهدافهم المارة.

وعبرت عن خيبة أملها من تردي وضع الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية لإغاثة آلاف النازحين الفارين من التصعيد الحوثي في جنوب مأرب الذين تكتظ بهم المحافظة.