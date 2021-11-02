كاميرا مراقبة توثق.. مسلح حوثي قتل مدنيين بورشة صيانة

مازالت انتهاكات ميليشيا الحوثي مستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وأحدثها إقدام مسلح في الميليشيا على قتل وإصابة عدد من المدنيين، بعد خلاف مع مالك إحدى ورش صيانة المركبات في مديرية رداع بمحافظة البيضاء.

وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة في إحدى الورش يوم 30 أكتوبر الماضي، قدوم المسلح الحوثي على متن دراجة نارية إلى الورشة وتهديد مالكها، حيث كان لدى المسلح الحوثي سيارة نقل لإصلاحها في الورشة.

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كذلك، كشف الفيديو أنه بعد أن اشتد الجدل مع مالك الورشة وتحذيره من أن هناك كاميرا توثق كل شيء، قام المسلح بإطلاق نيرانه صوب مالك الورشة واثنين آخرين كانا يتواجدان أثناء الشجار.

نجاة مالك الدراجة

كما حاول إطلاق النار على مالك الدراجة النارية الذي أوصله إلا أنه نجا من الحادثة.

وقام المسلح الحوثي بالفرار عقب ارتكاب جريمته في حين تجمهر عدد من المواطنين وقاموا بإسعاف من لا يزال من الضحايا على قيد الحياة.

يذكر أن انتهاكات الحوثي طالت قطاعات عدة في اليمن، وخصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها، مثل قطاع التجارة والصرافة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل التعليم.