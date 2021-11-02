.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صرخات طفل وهلوساته تحكي.. "الحوثي" كابوس صغار اليمن

  • الخط
ضحايا جراء قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)
ضحايا جراء قصف حوثي على مأرب (أرشيفية - رويترز)

صرخات طفل وهلوساته تحكي.. "الحوثي" كابوس صغار اليمن

فيديو لطفل يمني مصاب بقذيفة حوثية يهلوس قائلا: "الحوثي هجم.. الحوثي هجم.."

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيديو قصير لا يتعدى الدقائق لهلوسات وصرخات أطلقها طفل يمني من أبناء مديرية الجوبة في محافظة مأرب، من على سرير المستشفى، لخصت الرعب الذي يعيشه صغار تلك المدن جراء هجمات الحوثيين، التي لم تفرق بين كبير وصغير، مدني أو عسكري.

ففي فيديو، نشره وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على حسابه على تويتر مساء أمس الاثنين، بدا طفل مصاب بقذيفة حوثية، وهو يهلوس قائلا: "الحوثي هجم.. الحوثي هجم.."، ثم أضاف "ارميه.. فجره".

رعب الأطفال

وعلق الإرياني على تلك المشاهد المؤثرة، كاتبا: "مشهد يحكي كيف أصبحت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هاجس رعب لدى الأطفال، وفيه أحد أطفال مديرية الجوبة يهذي عن هجوم الميليشيا على قريته ومنزله".

كما أضاف "هذا ما تصنعه الحرب التي فجرتها الميليشيا بملايين الأطفال اليمنيين، ممن حرموا من حقهم في التعليم والحياة بصورة طبيعية كباقي أقرانهم في العالم".

وكانت الميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في قرية العمود في الجوبة جنوب مأرب، بعد أن استهدفتها بصاروخين باليستيين، ما أدى إلى وقوع أكثر من 39 قتيلا، بحسب ما أفاد أمس مراسل العربية/الحدث.

وأصاب الصاروخان بحسب الإرياني، مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية.

قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)
قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)

كما استهدفت الميليشيات الخميس الماضي، بصاروخ باليستي منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران في قرية العمود أيضا، ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، شنت الميليشيات المدعومة من إيران، هجمات عنيفة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والأممية المحذرة من آثار تلك الهجمات على مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في مخيمات بالمحافظة، بعد هروبهم من مناطق الصراع في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قلب العالم على المناخ.. وطائرات القادة تزدحم مطلقة الكربون قلب العالم على المناخ.. وطائرات القادة تزدحم مطلقة الكربون
تغيير الاسم لا ينفع.. مسربة أسرار فيسبوك: تغيير الاسم لا ينفع.. مسربة أسرار فيسبوك: "فليتنحى زوكربيرغ"
الأكثر قراءة
جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع جريمة بشعة تهز مصر.. ذبح زميله وتجول برأسه في الشارع
فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه فيديو جديد عن قرب للحظات قيام سفاح الإسماعيلية بذبح زميله والتجول برأسه
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
ميسي: أريد العودة إلى برشلونة ميسي: أريد العودة إلى برشلونة
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا 6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا
قبل أن تذهب
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
مواصفات محرك صواريخ أميركي تفوق سرعته الصوت 5 أضعاف
اكتشف المزيد