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الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي لا ترغب بالسلام وتنفذ أجندات إيران 

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عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
اليمن والحوثي

الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي لا ترغب بالسلام وتنفذ أجندات إيران

ثمن الدور الفاعل لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في مختلف المجالات

العربية.نت - أوسان سالم 

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قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، إن ميليشيا الحوثي ومن خلال أعمالها العدوانية المستمرة تثبت للعالم أجمع عدم رغبتها في السلام وإيقاف الحرب، مؤكداً أنها تعمل وبكل وضوح على تنفيذ أجندات إيران في المنطقة من أجل إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد الملاحة الدولية.

ولفت هادي إلى الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين بينهم نساء وأطفال.

جاء ذلك خلال إطلاعه من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، في اتصالين هاتفيين، على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجه الرئيس اليمني، الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية التي تقف عائقاً أمام السلام ووقف إطلاق النار، مثمناً جهود التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

اليمن يخاطب مجلس الأمن حول جرائم الحوثي ضد المدنيين في مأرب وتعز  اليمن اليمن والحوثي اليمن يخاطب مجلس الأمن حول جرائم الحوثي ضد المدنيين في مأرب وتعز 

في السياق، أكد الرئيس اليمني خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب، أن مأرب ستنتصر ومعها سينتصر المشروع الوطني الكبير، وأشاد بصمود واستبسال أبناء مأرب في وجه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد على أن الوقت يقتضي تلاحماً وطنياً متجاوزاً كل الاعتبارات ولكافة القوى الوطنية من أجل دحر المشروع الإيراني واستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما ثمن الرئيس اليمني، الدور الفاعل لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات.

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