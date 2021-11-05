مأرب.. معارك عنيفة على امتداد جبهات القتال وخسائر فادحة للحوثيين 

عززت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية من قدراتها في الجبهتين الغربية والجنوبية لمأرب، شمال شرقي البلاد، مع استمرار المعارك العنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، والتي تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني شنت في ساعة متأخرة من مساء الخميس هجوماً عكسياً استهدفت فيه مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.

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وبحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر ميليشيات الحوثي من أطراف منطقة العمود، وتقدمت إلى منطقة "الميزان" باتجاه "يعره" في مديرية الجوبة.

معارك عنيفة

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها على امتداد جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.

في السياق نقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع، العميد علي الحوري، قوله، "إن أبطال الجيش الوطني، مسنودين برجال المقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، خاضوا معارك عسكرية بطولية بمختلف جبهات المحافظة، استنزفت القدرات القتالية للميليشيا".



وأوضح أن أبطال الجيش الوطني، والمقاومة، ورجال القبائل، خاضوا ملاحم بطولية وينفذون عمليات هجومية، ويفشلون كافة المحاولات اليائسة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف الجبهات.





ولفت العميد الحوري إلى سقوط المئات من عناصر هذه الميليشيات الإيرانية بين قتيل وجريح وأسير، بينهم قيادات ميدانية، مشيرًا إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة أكثر من 12 عربة مدرعة، و11 طقماً قتالياً، وعدداً من المعدات والأسلحة.



وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر بعدة غارات جوية مركزة مدافع 23 تابعة للميليشيات الإيرانية، ونحو 3 عربات bmb، ومخزن أسلحة و8 عربات مدرعة ونحو 13 طقماً قتالياً، كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للميليشيات.



وأكد العميد الحوري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر هجمات عدة للميليشيا الحوثية الإيرانية في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، مشيرًا إلى أن الميليشيات الإرهابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح.



وأكد، أن مدفعية الجيش الوطني في الجبهات الجنوبية دمرت أيضاً خلال اليومين الماضيين 7 عربات مدرعة، و9 أطقم قتالية، بمن عليها من تعزيزات لتلك العصابة الإجرامية.



كما أكد القيادي الميداني العميد حسين الحليسي، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت على مدى الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة على يد الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في ذات الجبهة، وتكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها العسكرية.



وأوضح الحليسي أن المئات من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية سقطوا على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب بين قتيل وجريح، مؤكداً أن عشرات الجثث من عناصر الميليشيا الإيرانية الإرهابية لا تزال متناثرة على جبال وشعاب مديرية الجوبة، ولم يتم انتشالها حتى الآن.

وتتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.