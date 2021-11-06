التحالف: الدفاعات الجوية تدمر مسيّرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف بالقول: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، في وقت سابق، مقتل 157 عنصرا حوثيا في 32 عملية استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح خلال 24 ساعة.

وكان التحالف أعلن الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط، كما دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وأضاف: "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصراً إرهابياً".

التحالف كان أعلن، الجمعة، تنفيذه 29 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف التحالف أن هذه عمليات شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا، والقضاء على 126 عنصراً إرهابياً.