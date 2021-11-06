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الحكومة اليمنية تشيد بإسناد التحالف للمعركة ضد مشروع إيران

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اجتماع في 6 نوفمبر 2021 في عدن ل الحكومة اليمنية حكومة اليمن مجلس الوزراء اليمني
اجتماع مجلس الوزاء اليمني اليوم في عدن
اليمن والحوثي

الحكومة اليمنية تشيد بإسناد التحالف للمعركة ضد مشروع إيران

في اجتماع له بعدن.. مجلس الوزراء ينوه بـ"استشعار الجميع بأهمية نبذ كل الخلافات وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني"

العربية.نت - أوسان سالم 

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أشاد مجلس الوزراء اليمني، اليوم السبت، بـ"الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لإسناد الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني".

ونوه، في اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن، بـ"استشعار الجميع على المستوى السياسي والمجتمعي بأهمية توحيد الجهود للانتصار في هذه المعركة، ونبذ كل الخلافات والتباينات وتجاوزها، وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني والعرب عموماً".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استمع المجلس إلى إحاطة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة حول سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، ضد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع.

الجيش اليمني في جبهات القتال في جنوب مأرب
الجيش اليمني في جبهات القتال في جنوب مأرب

وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى "المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون الشجعان وصمودهم وتضحياتهم واستبسالهم في وجه المشروع الإيراني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

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وحيا مجلس الوزراء اليمني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل "الذين يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من أجل إنهاء المشروع الانقلابي العنصري الذي عاث فساداً وتدميراً في اليمن وارتكب أبشع الجرائم بحق أبنائه، خدمةً لأجندات دخيلة ومرفوضة تسعى لتحويل موطن العروبة إلى شوكة إيرانية في خاصرة دول الجوار وتهديد أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم".

وجدد التأكيد على أن "الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمعركة المصيرية للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن، واعتبار ذلك في قائمة أولوياتها".

كما ناقش مجلس الوزراء اليمني، الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، إضافة الى أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخذ عددا من الإجراءات للتعامل معها بشكل عاجل.

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