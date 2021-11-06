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فيديو.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

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إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية بمحافظة صعدة

فيديو.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

قوات الدفاع الجوي رصدت تحرك طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في الأجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء

العربية. نت - أوسان سالم 

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تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القوات العسكرية، أسقطت، طائرة حوثية في الأجواء المحاذية شرق مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأوضح قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة ياسر المعبري، أن قوات الدفاع الجوي رصدت تحرك طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في الأجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء.

وأكد المعبري، أن قوات الدفاع الجوي، تمكنت من إسقاط المسيرة الحوثية في القطاع الشرقي لمديرية باقم.

وكثفت ميليشيات الحوثي، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

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