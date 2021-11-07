التحالف: مقتل 138 عنصراً حوثياً بغارات حول مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 138 عنصراً من ميليشيات الحوثي في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب.

وأضاف التحالف أنه نفذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات في الجوبة والكسارة، مشيراً إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية.

مادة اعلانية

وكانت مصادر ميدانية في الجيش اليمني أفادت بأن عدداً من القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي قتلوا صباح الأحد في معارك مستمرة مع قوات الجيش والمقاومة في جبهات جنوب محافظة مأرب.

مقتل قياديين حوثيين

كذلك، أوضحت المصادر أن القيادي الحوثي أحمد عايض شرف الدين، الملقب "أبو باروت" قائد تسليح ما يسمى المنطقة الخامسة للحوثيين قتل مع مرافقيه في جبهة الجوبة.

وأضافت أن قائدي جبهتي "العمود والجوبة "الحوثيين قُتلا أثناء المواجهات مع تغير سير المعارك ووصول تعزيزات لقوات الجيش والمقاومة إلى الجبهة.

مقتل خبير لبناني

في سياق متصل كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل خبير لبناني بغارة لمقاتلات التحالف في ذات الجبهة. وقالت إن خبير صواريخ تابع لحزب الله اللبناني يدعى "حسين ذياب" والمكنى "أبو شهاب" لقي مصرعه بغارة جوية لطيران التحالف.

كذلك، أكدت أن طائرات التحالف نفذت صباح الأحد سلسلة غارت مركزة على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في جبهات جنوب مأرب وأسفرت عن تدمير عدد من الأليات ومقتل العشرات من عناصر الميليشيات.

يذكر أن المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية تتواصل على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.