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الحديدة.. إصابة امرأتين بقصف حوثي إحداهما حامل

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عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية - رويترز)

الحديدة.. إصابة امرأتين بقصف حوثي إحداهما حامل

العربية.نت - أوسان سالم 

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أصيبت امرأتان بجروح بليغة إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، على أحياء سكنية جنوب الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

فيما أفادت مصادر محلية وطبية، أن المواطنة "زينب محمد يحيى الجمالي"، أصيبت في رأسها بشظايا قذيفة هاون سقطت على منزلها، في مدينة التحيتا جنوب الحديدة. مشيرة إلى أنها حامل في الشهر الثامن.

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كما أكدت المصادر أن المواطنة الجريحة تلقت الإسعافات الأولية اللازمة في المستشفى الميداني بالتحيتا، وتم تحويلها بعد ذلك إلى مستشفى الخوخة لاستكمال تلقي العلاج.

كما أصيبت امرأة أخرى بجروح بليغة إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي، على حي سكني في ذات المدينة.

وكشف مصدر طبي في مستشفى التحيتا، عن أن المواطنة ( زمزم علي محمد ـ 23 عاماً)، أصيبت بجروح بليغة في ساقيها ورأسها إثر القصف الحوثي على مدينة التحيتا.

زينب الجمالي
زينب الجمالي

وأكد المصدر، أن المصابة تلقت الإسعافات الأولية اللازمة في المستشفى ليتم بعد ذلك تحويلها إلى مستشفى الخوخة لتقديم الخدمات والإسعافات اللازمة، حسب القوات المشتركة.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية قُتل وأصيب مئات المدنيين بنيران ميليشيا الحوثي في المحافظة، ضمن خروقاتها للهُدنة المُعلنة برعاية الأمم المتحدة.

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