اليمن.. مقتل قادة حوثيين في معارك جنوب مأرب

أفادت مصادر ميدانية في الجيش اليمني أن عدداً من القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي قتلوا صباح الأحد في معارك مستمرة مع قوات الجيش والمقاومة في جبهات جنوب محافظة مأرب.

إلى هذا، أوضحت المصادر أن القيادي الحوثي أحمد عايض شرف الدين الملقب "أبو باروت" قائد تسليح ما يسمى المنطقة الخامسة للحوثيين قتل مع مرافقيه في جبهة الجوبة.

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كما أضافت أن قائدي جبهتي "العمود والجوبة "الحوثيين قُتلا أثناء المواجهات مع تغير سير المعارك ووصول تعزيزات لقوات الجيش والمقاومة إلى الجبهة، وفي سياق متصل كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل خبير لبناني بغارة لمقاتلات التحالف في ذات الجبهة. وقالت إن خبير صواريخ تابع لحزب الله اللبناني يدعى "حسين ذياب" والمكنى "أبو شهاب" لقي مصرعه بغارة جوية لطيران التحالف.

كذلك، أكدت أن طائرات التحالف نفذت صباح الأحد سلسلة غارت مركزة على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في جبهات جنوب مأرب وأسفرت عن تدمير عدد من الأليات ومقتل العشرات من عناصر الميليشيات.

وتتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.