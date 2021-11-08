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لأول مرة.. المبعوث الأممي إلى اليمن يصل مدينة تعز

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المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبيرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبيرغ

لأول مرة.. المبعوث الأممي إلى اليمن يصل مدينة تعز

دبي - العربية.نت

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وصل المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، في زيارة هي الأولى منذ تعيينه في منصبه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن غروندبرغ وصل مدينة تعز قادماً من العاصمة المؤقتة عدن التي وصل إليها أمس الأحد.

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ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأممي على الأوضاع الإنسانية في تعز التي يفرض عليها الحوثيون حصاراً منذ بدء الحرب.

6 سنوات من الحصار

وتعد تعز واحدة من أكثر مدن اليمن التي تأثرت بشكل أكبر جراء قصف وحصار ودمار الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية في العام 2014.

وكانت الحكومة اليمنية خاطبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز.

تعز ألغام الحوثي اليمن
تعز ألغام الحوثي اليمن

وضع اقتصادي ومعيشي صعب

كما تطرقت رسالة مندوب اليمن الدائم في المجلس، عبدالله السعدي، إلى الحصار الحوثي الذي تقبع تحته تعز منذ أكثر من 6 سنوات، والذي تحمل خلاله المدنيون وطأة الحصار وتعرضوا باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيا الحوثية، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، وخاصة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

طالبات يمنيات في تعز
طالبات يمنيات في تعز

وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت في تقرير لها صدر أوائل العام الحالي(2021) من تدهور نظام الرعاية الصحي بمحافظة تعز، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف مرافق الصحة العامة في اليمن متوقفة عن العمل بشكل كلي أو جزئي.

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