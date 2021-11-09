تفجير إرهابي يستهدف سيارة الزميل الصحافي محمود العتمي في عدن ومقتل زوجته الحامل 

استهدف تفجير إرهابي الثلاثاء سيارة الزميل الصحافي محمود العتمي المتعاون مع قناتي "العربية" و"الحدث" في عدن ما أدى إلى مقتل زوجته الحامل.

وأفاد مصدر أمني أن زوجة العتمي التي قضت في الانفجار صحافية في قناة "العين"، رشا خالد.

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العتمي وزوجته وطفلهما

وأكد مصدر في إدارة أمن عدن إصابة الزميل الصحافي العتمي ووفاة زوجته، إثر انفجار عبوة لاصقة زرعت في سيارته بمدينة عدن.







انفجار سيارة العتمي وزوجته

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة الصحافي في طريق ساحل أبين بحي خور مكسر.