رئيس حكومة اليمن يتعهد بوضع حد لجرائم الإرهاب في عدن

تعهد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، مساء الثلاثاء، بوضع حد لما سمّاه "الخطر الداهم" لجرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في تعليقه، على التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة الصحافي محمود العتمي المتعاون مع قناتي "العربية" و"الحدث" في عدن ما أدى إلى مقتل زوجته الحامل.

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وأكد معين عبدالملك، أن جرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، لن تزيد الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية إلا إصرارا على وضع حد لهذا الخطر الداهم والعمل بكل الوسائل للتصدي له وعدم السماح له بتحقيق ما يهدف إليه.

واطلع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، على المعلومات الأولية حول العملية الإرهابية الغادرة التي أودت بحياة الصحافية رشا عبدالله، وإصابة زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح خطيرة.. لافتين إلى أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحافية وزوجها وانفجرت بهما في ساحل أبين بمديرية خورمكسر.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، اللجنة الأمنية في عدن والأجهزة المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية الغادرة، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.. مشددا على تكاتف جميع القوى للإسهام في اجتثاث ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن هذه الجريمة الإرهابية الجبانة وما سبقها هي محاولات مستميتة من قبل قوى لا تريد لعدن وأهلها الاستقرار، ما يستدعي المزيد من التضامن والتماسك والمؤازرة لحماية عدن من المؤامرات والفتن التي تحاك ضدها.. مؤكدا أن حماية الأبرياء وتأمين مدينة عدن مسؤولية تكاملية ولا يجب أن تخضع لأي حسابات ضيقة.

وقُتلت الصحافية رشا عبدالله الحامل في شهرها الأخير، وأصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح خطيرة، مساء الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهما، في ساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأفادت مصادر إعلامية، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة نوع "سنتافي"، كانت تسير في طريق كورنيش ساحل أبين، بالقرب من استراحة النفط، وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من المناطق القريبة.

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعت في السيارة، وأودى بحياة الصحافية رشا عبدالله وجنينها، فيما زوجها إصابته خطرة، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات عدن.