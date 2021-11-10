.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإرياني: الحوثيون يستغلون الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر

  • الخط
Young Houthi militants sit on the side of a road as they secure a street near the United Nations offices where children were demonstrating against the removal of the Saudi-led coalition from the United Nations annual child rights blacklist in Sanaa, Yemen, June 15, 2016. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY
طفلان حوثيان يحملان السلاح خلال مظاهرة في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الإرياني: الحوثيون يستغلون الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر

وزير الإعلام اليمني: ما تقوم به الميليشيا هو أكبر عمليات تجنيد للأطفال بتاريخ البشرية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء إن ميليشيا الحوثي تستغل الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر وتستخدمهم "وقوداً" لمعاركها العبثية ولتنفيذ "السياسات التدميرية الإيرانية".

ودعا الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" المجتمع الدولي للعمل على تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وعلى ملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم "مجرمي حرب".

أطفال يحملون السلاح خلال تجمع للحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
أطفال يحملون السلاح خلال تجمع للحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
منسق أممي يزور مأرب لإطلاع مجلس الأمن على معاناة النازحين اليمن اليمن والحوثي منسق أممي يزور مأرب لإطلاع مجلس الأمن على معاناة النازحين

وقال وزير الإعلام اليمني إن "الحوثيين استغلوا الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين جراء ظروف الحرب.. للضغط على الأسر الفقيرة ومساومتها بالمساعدات الغذائية لاستدراج أطفالها، في أكبر عمليات تجنيد للأطفال بتاريخ البشرية".

واعتبر الإرياني أن المجتمع الدولي "عاجز" عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين، قائلاً إنه يتجاهل ما يجري من "استغلال وحشي للطفولة من قبل ميليشيا الحوثي".

وقد ثبتت عدة تقارير قيام الحوثيين بتنجيد الأطفال، بالترغيب أو الترهيب، والزج بهم على جبهات القتال المشتعل، وقد سقط العديد منهم بين قتيل وجريح وأسير لدى الجيش اليمني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً 6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً
صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022! صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022!
قبل أن تذهب
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
اكتشف المزيد