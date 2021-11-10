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بالتزامن مع وصول غروندبيرغ.. استهداف حوثي للمخا

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hans grundberg هانس غروندبرغ
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ (أرشيفية)
اليمن والحوثي

بالتزامن مع وصول غروندبيرغ.. استهداف حوثي للمخا

الميليشيات استهدفت مناطق آهلة بالسكان في ضواحي مدينة المخا بثلاثة صواريخ باليستية

العربية.نت - أوسان سالم 

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استهدفت ميليشيا الحوثيين، اليوم الأربعاء، مدينة المخا الساحلية غرب البلاد بثلاثة صواريخ باليستية، بالتزامن مع وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ إلى المدينة.

وقالت مصادر محلية في مدينة المخا إن الميليشيات الحوثية استهدفت مناطق آهلة بالسكان في ضواحي مدينة المخا بثلاثة صواريخ باليستية.

ونقل إعلام "القوات المشتركة" عن المصادر قولها إن صواريخ ميليشيات الحوثي الباليستية تسببت بالهلع والخوف لدى السكان، حيث سقطت بالقرب من المنازل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الخسائر البشرية أو المادية.

انفجار لغم في المخا (أرشيفية)
انفجار لغم في المخا (أرشيفية)
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ورفعت ميليشيات الحوثي مؤخراً من وتيرة اعتداءاتها باستهداف المدن والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية في الساحل الغربي.

وكانت ميليشيا الحوثي أقدمت في 11 سبتمبر 2021 على استهداف ميناء المخا بقصف كثيف طال تقريباً كافة منشآت الميناء ورصيفه ومخازنه ومكاتب موظفيه والمراكب التجارية الراسية فيه وذلك في ذروة الدوام الوظيفي.

وأكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني استخدام الميليشيا في الهجوم صاروخين باليستيين، وست طائرات مسيرة إيرانية الصنع، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة من إسقاط نصفها.

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