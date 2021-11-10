بالتزامن مع وصول غروندبيرغ.. استهداف حوثي للمخا

استهدفت ميليشيا الحوثيين، اليوم الأربعاء، مدينة المخا الساحلية غرب البلاد بثلاثة صواريخ باليستية، بالتزامن مع وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ إلى المدينة.

وقالت مصادر محلية في مدينة المخا إن الميليشيات الحوثية استهدفت مناطق آهلة بالسكان في ضواحي مدينة المخا بثلاثة صواريخ باليستية.

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ونقل إعلام "القوات المشتركة" عن المصادر قولها إن صواريخ ميليشيات الحوثي الباليستية تسببت بالهلع والخوف لدى السكان، حيث سقطت بالقرب من المنازل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الخسائر البشرية أو المادية.

ورفعت ميليشيات الحوثي مؤخراً من وتيرة اعتداءاتها باستهداف المدن والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية في الساحل الغربي.

وكانت ميليشيا الحوثي أقدمت في 11 سبتمبر 2021 على استهداف ميناء المخا بقصف كثيف طال تقريباً كافة منشآت الميناء ورصيفه ومخازنه ومكاتب موظفيه والمراكب التجارية الراسية فيه وذلك في ذروة الدوام الوظيفي.

وأكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني استخدام الميليشيا في الهجوم صاروخين باليستيين، وست طائرات مسيرة إيرانية الصنع، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة من إسقاط نصفها.