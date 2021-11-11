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خسائر فادحة.. الجيش اليمني يدك مواقع الحوثيين جنوب مأرب

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القوات اليمنية تحرس موقعا قرب حقول للنفط في مأرب (أرشيفية-رويترز)

خسائر فادحة.. الجيش اليمني يدك مواقع الحوثيين جنوب مأرب

دبي - العربية.نت

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شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأوضح رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش والمقاومة ألحقوا بالميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب السعودية اليمن والحوثي التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب

وكان الجيش اليمني، أعلن أمس الأربعاء، أنه استعاد عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

غارات جوية للتحالف

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت، بالتزامن عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب ، ودمّرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم.

وشهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اشتباكات هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في الأيام الماضية، وسط غارات مكثفة لتحالف دعم الشرعية.

مخيم للنازحين في مأرب (منظمة حماية للتوجه المدني)
مخيم للنازحين في مأرب (منظمة حماية للتوجه المدني)

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.

ورصد تقرير حكومي يمني قبل أيام نحو 54,502 نازح ومهجر قسرياً، يمثلون 8088 أسرة من المديريات الجنوبية لمأرب (حريب، العبدية، الجوبة)، منذ مطلع سبتمبر الماضي، جراء تصعيد ميليشيات الحوثي.

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