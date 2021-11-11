المالكي: التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وصعدة

أفاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأضاف المالكي أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة.

مادة اعلانية

وأردف المتحدث باسم التحالف أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.

إلى ذلك أفاد سكان محليون، لـ العربية. نت ، أن طيران التحالف شن غارات جوية على معسكرات ومخازن الصيانة والنهدين، والحفا وعطان، مؤكدين أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة أعقبت الغارات، فيما يرجح إنها مخازن أسلحة وصواريخ.

كما استهدف طيران التحالف معسكر والسواد بمنطقة حزيز ومعسكر ريمة حميد بسنحان، في صنعاء.

ولم يعرف الخسائر الناجمة عن هذه الانفجارات، في حين اكتفت وسائل إعلام الحوثيين بذكر المواقع التي تم استهدافها دون تفاصيل.

و أفاد موقع "المشهد اليمني" أن طيران التحالف استهدف، أيضاً، اجتماعا لقيادات كبيرة في ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل عن مصادر محلية، قولها، إن طيران التحالف استهدف اجتماعا يضم قيادات كبيرة من ميليشيات الحوثي، في دار الرئاسة جنوبي صنعاء.

وأكدت المصادر مصرع وإصابة قيادات بارزة في الميليشيات الانقلابية.