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مودعا تعز.. المبعوث الأممي: "يجب إطلاق حوار سياسي شامل"

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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (أرشيفية- فرانس برس)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (أرشيفية - فرانس برس)

مودعا تعز.. المبعوث الأممي: "يجب إطلاق حوار سياسي شامل"

دبي - العربية.نت

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بعد زيارة استمرة 3 أيام إلى مدينة تعز اليمنية المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ جولته في المحافظة، مشددا على الحاجة للتوصل إلى حلول وحوار سياسي شامل.

وقال مكتبه في بيان، اليوم الخميس، إن المبعوث عقد خلال الزيارة التي اختتمت أمس اجتماعات في تعز والتربة والمخا وبحث مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن الضرورة الملحة لإنهاء النزاع.

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صعوبات سكان تعز

كما شدد على "الحاجة للتوصل إلى حلول وحوار سياسي شامل"، داعيا الأطراف اليمنية إلى الانخراط في مناقشات بناءة حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تهم جميع اليمنيين.

إلى ذلك، قال غروندبرغ "لقد اختبرت خلال زياراتي.. تأثير النزاع بشكل مباشر على المدنيين في تعز بما في ذلك الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

من تعز (فرانس برس)
من تعز (فرانس برس)

6 سنوات من الحصار

يذكر أن تعز واحدة من أكثر مدن اليمن التي تأثرت بشكل كبير من هجمات الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية في العام 2014، وحاصروا المحافظة.

وكانت الحكومة اليمنية دعت، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن إلى التحرك لوضع حد لاستمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز.

كما تطرقت رسالة المندوب اليمني الدائم في المجلس، عبدالله السعدي، إلى الحصار الحوثي الذي تقبع تحته تعز منذ أكثر من 6 سنوات، حيث تحمل المدنيون باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيا، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، لاسيما المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

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