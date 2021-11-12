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أميركا تطالب الحوثيين بإخلاء سفارتها في صنعاء فورا

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السفارة الأميركية في صنعاء

أميركا تطالب الحوثيين بإخلاء سفارتها في صنعاء فورا

دبي - العربية.نت

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طالبت الولايات المتحدة، مساء الخميس، ميليشيا الحوثي بإخلاء السفارة الأميركية في صنعاء فورا، داعية إلى الإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء.

وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية في بيان إنّه تمّ الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية، مضيفاً أن "موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم".

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كما تابع "ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فوراً وإعادة جميع الممتلكات الأميركية التي تمّ الاستيلاء عليها".

وأردف أنّ "حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا".

اقتحام.. وخطف

وكانت تقارير أفادت قبل أيام، بأن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا المبنى الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة سفارةً لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، وذلك بعد أيام من اختطاف حوالي 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.

وتم إغلاق السفارة الأميركية في صنعاء عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم جماعة الحوثي.

وخلت مدينة صنعاء بداية عام 2015 من سفارات معظم دول العالم، بعدما سحبت تلك الدول ممثليها الدبلوماسيين في العاصمة اليمنية؛ ولا يوجد هناك اليوم سوى سفير إيران.

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