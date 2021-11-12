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التحالف: مقتل 105 حوثيين بـ21 استهدافا في صرواح والبيضاء

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التحالف: مقتل 105 حوثيين بـ21 استهدافا في صرواح والبيضاء

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف اليوم الجمعة إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية.

اشتباكات مستمرة في مأرب

إلى ذلك تتواصل الاشتباكات على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية. فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث" الجمعة بأن قوات الجيش نجحت في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

كما أشار إلى استمرار الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، مضيفاً أن غارات التحالف ساندت بشكل كبير القوات اليمنية.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية من أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية من أسوشييتد برس)

تطهير جيوب الحوثيين

يذكر أن الجيش اليمني كان شن هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية أمس الخميس.

وأوضح رئيس هيئة العمليات الحربية ناصر الذيباني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن عناصر الجيش تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، ملحقين بالميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)

مقتل 125 حوثياً

كذلك أعلن التحالف دعم الشرعية اليمنية الخميس مقتل 125 عنصراً من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بغارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال في بيان إنه قام بتنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، أدت إلى تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصراً إرهابياً". كما استهدفت الغارات صرواح والبيضاء.

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