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بن مبارك: يجب مواجهة مشروع الحوثي الذي يخدم أجندة طهران

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وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك (أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك (أرشيفية - فرانس برس)

بن مبارك: يجب مواجهة مشروع الحوثي الذي يخدم أجندة طهران

دبي - العربية.نت

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دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الجمعة، إلى مواجهة المشروع التخريبي لميليشيا الحوثي الذي يخدم أجندات النظام الإيراني الساعي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

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وقال إن محافظة مأرب قدمت بصمودها الأسطوري أمام آلة الموت والدمار الحوثية المدعومة بالسلاح والخبرات الإيرانية، نموذجًا يجب البناء عليه لتعزيز هذا التلاحم الوطني، ودرساً لميليشيا الحوثي ما زالت تتجرعه في كل لحظة.

كما شدد على ضرورة إجبار الميليشيات على الانصياع لصوت العقل والتخلي عن أحلامها الزائفة وتبعيتها للأجندات الدخيلة. موضحا أن اليمن يمر بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه، بل الأسوأ على مستوى العالم في الوقت الراهن بحسب التقارير الدولية.

إلى ذلك، شدد على ضروة الإسراع في اتخاذ كل ما يجب لإزالة آثار الدمار الذي خلفته هذه الميليشيا، سواء في المناطق المحررة أو في عموم اليمن.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.

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