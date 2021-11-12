الإرياني عن تصريحات نصر الله: المعركة إيرانية خالصة

انتقدت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حول معركة مأرب، واعتبرتها تأكيداً أن ما يحدث هو "معركة إيرانية خالصة"، وانخراط ميليشياتها الطائفية بالمنطقة فيها.

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن "تصريحات أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، تكشف مستوى انخراط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة بالمعارك الدائرة في جبهات محافظة مأرب".

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كما أضاف "أكدنا منذ التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي أن ما يحدث في مأرب معركة إيرانية خالصة وأن الحرس الثوري وميليشيا حزب الله تشارك ميدانيا في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية والتسليح والقتال على الأرض".

رهن أجندة إيران

وأكد أن قرار الحوثي السياسي والعسكري، رهن بالأجندة التدميرية الإيرانية وأطماعها التوسعية.

إلى هذا، أوضح وزير الإعلام اليمني، أن العلاقة بين ميليشيا الحوثي وحزب الله اللبناني لم تبدأ مع الانقلاب، فهي تعود إلى سنوات الحرب الأولى في صعدة، التي تشكلت فيها هذه الحركة الإرهابية برعاية إيرانية، ووصاية كاملة من حزب الله اللبناني، الذي قال إنه "أنشئ ولا يزال يحتضن الجهاز السياسي والمؤسسات الإعلامية للحوثي في الضاحية الجنوبية".

تدخلات حزب الله

في السياق، دعا لبنان وشعبه للضغط لوقف تدخلات ميليشيا حزب الله في الشأن اليمني والتي أدت لتفجير الحرب، وسحب خبراء ومقاتلي الحزب المتورطين في جرائم حرب في اليمن، وإغلاق قنوات المكاتب السياسية لميليشيا الحوثي ومنابرها الإعلامية.

وكان زعيم حزب الله الإرهابي حسن نصرالله، قد أكد في خطاب له أمس الخميس، أن الهجوم على مأرب سيستمر، وأن تداعيات معركة مأرب ستكون كبيرة جدا في اليمن والمنطقة. كما أكد أن إيران رفضت إيقاف الحرب في اليمن.