.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: مقتل 186 حوثياً بـ42 استهدافاً في صرواح والبيضاء

  • الخط

التحالف: مقتل 186 حوثياً بـ42 استهدافاً في صرواح والبيضاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف اليوم السبت إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.

الإرياني عن تصريحات نصر الله: المعركة إيرانية خالصة اليمن الإرياني عن تصريحات نصر الله: المعركة إيرانية خالصة

صد هجوم

إلى ذلك شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، السبت، معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين عناصر ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وصدت القوات الحكومية في جنوب مأرب هجوماً للميليشيات حاولت فيه استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، من جبل الفليحة حتى أطراف معسكر أم ريش بمديرية حريب.

الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)

أكثر من 20 حوثياً

كما أوضحت مصادر ميدانية، بحسب مراسل "العربية/الحدث"، أن الجيش أعطب طقمين عسكريين للميليشيات، وأوقع أكثر من 20 حوثياً بين قتيل وجريح خلال معارك الساعات الماضية.

فيما دمرت مقاتلات التحالف دبابة وعددا من الآليات العسكرية في عقبة ملعاء، دفعت بها الميليشيات لتعزيز جبهتها شمال مديرية حريب.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء. فيما يتصدى الجيش وأبناء القبائل والمقاومة لتلك الهجمات، بإسناد من طيران التحالف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطأ بتغريدة يورط المبعوث الأممي.. وانتقادات سودانية خطأ بتغريدة يورط المبعوث الأممي.. وانتقادات سودانية
عظام وأجساد هزيلة.. فيديو لا يحتمل من مركز صحي بلبنان عظام وأجساد هزيلة.. فيديو لا يحتمل من مركز صحي بلبنان
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم
صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم
محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية
شاهد شقيق عادل إمام يرد: شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"
مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة! مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة!
قبل أن تذهب
العربية ترصد مشاهد للفرحة بالمتنزه الوحيد في مأرب
العربية ترصد مشاهد للفرحة بالمتنزه الوحيد في مأرب
اكتشف المزيد