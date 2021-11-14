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اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجّر 4 منازل في تعز

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تفجير الحوثيين لاحد منازل المواطنين اليمنيين- ارشيفية
تفجير منزل بأيد حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجّر 4 منازل في تعز

ذكرت مصادر محلية أن نحو 10 منازل أخرى مجاورة تضررت بفعل التفجيرات الأربعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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فجّرت ميليشيا الحوثي 4 منازل في إحدى مناطق سيطرتها بالريف الغربي لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الحوثية أقدمت على تفجير 4 منازل مملوكة لكل من: غالب ومحمد القحطاني، وحزام وعبدالله العقيلي، في قرية تبيشعة بعزلة الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 10 منازل أخرى مجاورة تضررت بفعل التفجيرات الأربعة.

تفجير منزل في اليمن
تفجير منزل في اليمن

واعتبرت المصادر أن عملية تفجير المنازل واحدة من أحدث جرائم الميليشيا، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي لا حصر لها في مناطق مديرية جبل حبشي الخاضعة لسيطرتها منذ 5 سنوات.

ووثق تقرير حقوقي تفجير ميليشيا الحوثي 16 منزلاً خلال النصف الأول من العام الجاري في محافظة تعز.

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وكشف تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل أن محافظة تعز تأتي في صدارة المحافظات المتضررة من تفجير المنازل بواقع (151) منزلا من إجمالي (816) منزلا فجرتها الميليشيا في مختلف المحافظات منذ تمردها على السلطة الشرعية في 2014 وحتى منتصف العام الماضي.

ومنذ أواخر عام 2014 فجّرت ميليشيا الحوثي المئات من منازل المدنيين في مناطق مختلفة انتقاماً من معارضي مشروعها الانقلابي.

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