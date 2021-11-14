شاهد.. ضبط عنصر حوثي بزي نسائي في مأرب

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليمنية، الأحد، عن ضبط أحد عناصر ميليشيا الحوثي بزي نسائي أثناء محاولته التسلل إلى المدينة.

وأفادت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، في بيان، أنه تم ضبط أحد عناصر ميليشيا الحوثي في إحدى النقاط الأمنية التابعة للأجهزة الأمنية بمأرب أثناء التسلل إلى مأرب بثياب نسائية.

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والعنصر الحوثي المعتقل يُدعى، منيع علي حسان، وعمل في أمن الميليشيا قبل أن ينتقل إلى جبهة نهم للعمل في مهمة التسليح، وبعدها عمل مساعداً لمشرف التحشيد والتجنيد.

وذكر البيان أن العنصر تم القبض عليه في أول نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة في مأرب، كما تم اعتقال صاحب السيارة التي كانت تنتظر وصوله في النقطة التالية، وتسليمهما للجهات المختصة.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي إن الأمن يتابع أساليب الميليشيا ويفك تعقيدات شفرات تخاطبهم وتنقلاتهم.

وأكد أن "مصير جميع الخلايا والمتسللين هو الضبط والتسليم للعدالة لينالوا جزاءهم وفق النظام والقانون".

ونشر الإعلام الأمني بمحافظة مأرب اعترافات للعنصر الحوثي، كشف فيها عن تحركاته والمهام التي قام بها والأشخاص المتعاونين معه.