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الخارجية الكويتية: نجدد الالتزام بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

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وزير خارجية الكويت مستقبلا المبعوث الأممي لليمن

الخارجية الكويتية: نجدد الالتزام بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

وزير خارجية الكويت يبحث مع المبعوث الأممي لليمن سبل حل الأزمة اليمنية

دبي - العربية.نت

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التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر بيان، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.

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وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه، مؤكداً دعمها الجهود الدولية لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن استناداً إلى مبادرة السعودية للسلام في اليمن، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216 لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني.

من ناحيته، أعرب المبعوث الأممي عن "بالغ الثناء والتقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها" نحو دعم أشقائها في اليمن ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

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