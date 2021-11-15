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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز.. وتتحفظ على المكان

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منشور حوثي ينعى القيادي عدنان مجاهد أحمد بن حيدر
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز.. وتتحفظ على المكان

وسائل إعلام حوثية أفادت بمقتل العميد عدنان مجاهد أحمد بن حيدر، قائد عمليات ما يسمى "اللواء الثالث حرس حدود" التابع للميليشيا

العربية.نت - أوسان سالم 

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اعترفت ميليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، بمقتل أحد قياداتها العسكرية الميدانية البارزة، دون أن تفصح عن مكان مصرعه، في ظل استمرار المعارك العنيفة مع قوات الجيش الوطني خاصة في جبهات مأرب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي عن مقتل العميد عدنان مجاهد أحمد بن حيدر، قائد عمليات ما يسمى "اللواء الثالث حرس حدود" التابع للميليشيا.

من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب

ونعت قيادات حوثية ونشطاء تابعون للميليشيا العميد عدنان بن حيدر، المنحدر من قرية سفيان في مديرية سحار بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال اليمن.

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وكانت ميليشيات الحوثي قد منحت بن حيدر رتبة "عميد"، وأوكلت له قيادة عمليات ما يسمى "اللواء الثالث حرس حدود" المنتشر في جبهات محافظتي صعدة والجوف.

ورجحت مصادر أن يكون بن حيدر لقي مصرعه في ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اليومين الماضيين، حيث استهدفت المقاتلات الحربية بسلسلة من الغارات مواقع حساسة للميليشيات الحوثية، خاصةً في مأرب والجوف.

ويعد القيادي القتيل نجل شقيق محافظ الجوف المعين من قبل الحوثيين المدعو فيصل بن حيدر.

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