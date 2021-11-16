.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لبحث اعتداء الحوثي على السفارة.. مبعوث أميركا يزور السعودية

  • الخط
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ

لبحث اعتداء الحوثي على السفارة.. مبعوث أميركا يزور السعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ يتوجه في زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين اليوم الثلاثاء.

وأوضحت في بيان أن ليندركينغ يقوم بهذه الزيارة "لتنسيق التوجهات بشأن أمن المنطقة والمخاوف الواسعة النطاق بشأن إيران".

أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار مع أذربيجان من جانب واحد العرب والعالم أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار مع أذربيجان من جانب واحد

كما أضافت أنه سيلتقي مسؤولين كبار بشأن جهود دفع عملية للسلام الشامل في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الفورية إلى الشعب اليمني.

وأشارت إلى أنه سيناقش استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأميركية واقتحام سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.

اقتحام السفارة

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي قد اقتحمت في 10 نوفمبر مبنى السفارة الأميركية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وأفاد موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا السفارة الأميركية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)

اختطاف موظفين

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.

وقبل أيام اختطفت ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
واتساب تطور تطبيقاً طال انتظاره.. ينسجم مع آيباد واتساب تطور تطبيقاً طال انتظاره.. ينسجم مع آيباد
احذروا الإكثار من تناول البيض.. قد يسبب الوفاة المبكرة! احذروا الإكثار من تناول البيض.. قد يسبب الوفاة المبكرة!
الأكثر قراءة
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع! جريمة بشعة في مصر.. سكب عليه البنزين وأحرقه وسط الشارع!
جديد جديد "سفاح الجيزة".. كاميرا مراقبة كشفت وجهه وأوقعته
بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت بالفيديو.. مسؤول يحاول دهس موظفي شركته بالكويت
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أميركا
قبل أن تذهب
بعد وفاة أحدهم.. حكومة كردستان العراق تسعى لإنقاذ مواطنيها العالقين في بيلاروسيا
بعد وفاة أحدهم.. حكومة كردستان العراق تسعى لإنقاذ مواطنيها العالقين في بيلاروسيا
اكتشف المزيد