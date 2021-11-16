لبحث اعتداء الحوثي على السفارة.. مبعوث أميركا يزور السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ يتوجه في زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين اليوم الثلاثاء.

وأوضحت في بيان أن ليندركينغ يقوم بهذه الزيارة "لتنسيق التوجهات بشأن أمن المنطقة والمخاوف الواسعة النطاق بشأن إيران".

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كما أضافت أنه سيلتقي مسؤولين كبار بشأن جهود دفع عملية للسلام الشامل في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الفورية إلى الشعب اليمني.

وأشارت إلى أنه سيناقش استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأميركية واقتحام سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.

اقتحام السفارة

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي قد اقتحمت في 10 نوفمبر مبنى السفارة الأميركية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وأفاد موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا السفارة الأميركية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

اختطاف موظفين

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.

وقبل أيام اختطفت ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.