ميليشيا الحوثي تستهدف مخيماً للنازحين بمأرب.. يأوي أطفالاً

غير آبهة بحياة مئات الأطفال والنساء، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، مخيم الرحمة الذي تقطنه 298 أسرة نازحة، والواقع عند مفرق حريب بالقطاع الجنوبي لمديرية مأرب.

وأفادت مصادر مطلعة، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث بأن الحوثيين قصفوا المخيم بالصواريخ الباليستية.

مادة اعلانية

مئات الأطفال والنساء

فيما دانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأشد العبارات هذا الاستهداف لمخيمات النازحين، مؤكدة أن الميليشيات لم تكترث لسلامة وحياة المئات من الأطفال والنساء في المخيم، بعد أيام من وصول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى المحافظة.

وطالبت في بيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة الضغط على الميليشيا لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح.

مناشدة للمنظمات الدولية

كما ناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين وتخفيف معاناتهم. وأكدت أن الحوثيين يطلقون عشوائيا قذائف مدفعية وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في المحافظة اليمنية منذ فبراير/شباط 2021، ما سبب نزوحا جماعيا وفاقم الأزمة الإنسانية.

إلى ذلك، شدد على وجوب وقف الحوثيين لهجماتهم غير القانونية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين.

وحسب الوحدة التنفيذية فإن أزمة النازحين الجدد أدت، إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، والضغط على المجتمعات المضيفة، والخدمات العامة، وإرهاق قدرة السلطة المحلية على الاستجابة.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي تشن الميليشيات المدعومة من إيران هجمات على المحافظة، التي تأوي آلاف النازحين الذين فروا سابقا من مناطق النزاع، على الرغم من كافة التحذيرات والدعوات الدولية والأممية لوقف تلك الهجمات والانتهاكات.