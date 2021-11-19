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ألمانيا تدعو الحوثيين للإفراج فورا عن موظفي السفارة الأميركية بصنعاء

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السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
اليمن والحوثي

ألمانيا تدعو الحوثيين للإفراج فورا عن موظفي السفارة الأميركية بصنعاء

أعرب بوك عن تأييده لبيان مجلس الأمن الدولي الصادر الخميس، والذي أدان احتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأميركية

دبي - قناة العربية

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دعا المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان بوك، الحوثيين، الجمعة، إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي السفارة الأميركية المحتجزين لديهم والانسحاب من مبنى السفارة.

وأعرب بوك عن تأييده لبيان مجلس الأمن الدولي الصادر الخميس، والذي أدان احتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأميركية.

وأدان مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بأقوى العبارات اقتحام ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان، عن إدانتهم بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

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ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع.

كما طالبوا بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

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