.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منظمة حقوقية: الحوثي جنّد 9 آلاف طفل وزجت بهم إلى معاركها

  • الخط
ميليشيا الحوثي تجند الأطفال ضمن صفوفها - فرانس برس
أطفال حوثيون يحملون السلاح "أرشيفية"
اليمن والحوثي

منظمة حقوقية: الحوثي جنّد 9 آلاف طفل وزجت بهم إلى معاركها

مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء: جماعة الحوثي تستغل المدارس والمراكز الصيفية ونفوذها في المؤسسات التعليمية في جريمة تجنيد الأطفال وإشراكهم في عملياتها العسكرية

العربية.نت، أحمد بجاتو

نشر في: آخر تحديث:

كشف مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء، فهمي الزبيري، خلال اليوم العالمي للطفل، أن ميليشيا الحوثي جندت 9 آلاف و500 طفل منذ بدء الحرب التي أشعلتها العام 2014، واستخدمتهم وقودا في معاركها القتالية ضد أبناء اليمن.

وأوضح الزبيري أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، الذي يجرم تجنيد الأطفال دون السن القانونية وحددها بثمانية عشر عاماً.

أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
  • أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
  • أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
  • أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
  • أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
4 صور
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"
أطفال الحوثي يحملون السلاح "أرشيفية"

وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء إلى أن جماعة الحوثي تستغل المدارس والمراكز الصيفية ونفوذها في المؤسسات التعليمية في جريمة تجنيد الأطفال وإشراكهم في عملياتها العسكرية.

ودعا الزبيري المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الأطفال إلى سرعة التحرك العاجل وتحمل مسؤوليتها القانونية، وتقديم المتورطين والمجرمين إلى العدالة الدولية حتى لا يفلتوا من العقاب.

ومنذ أيام، ذكّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بنفس القضية، مؤكداً أن الحوثيين يواصلون استغلال أطفال اليمن في أعمال قتالية.

كما أشار في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على "تويتر"، مرفقة بصور لصغار يحملون أسلحة ورشاشات، إلى أن الميليشيات "تقتاد الآلاف منهم كل يوم إلى معاركها العبثية في مختلف جبهات القتال خدمة لمشروعها وتنفيذ الأجندة التوسعية الإيرانية، دون أي اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم".

"آلاف على الجبهات".. أطفال اليمن وقود ميليشيات الحوثي اليمن "آلاف على الجبهات".. أطفال اليمن وقود ميليشيات الحوثي
الإرياني: الحوثيون يستغلون الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر اليمن اليمن والحوثي الإرياني: الحوثيون يستغلون الأطفال في نقل الأسلحة والذخائر

كما أضاف بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن الحوثيين "اقتادوا عشرات الآلاف من الأطفال من منازلهم وأحيائهم ومدارسهم إلى معسكراتهم وغسلوا عقولهم بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المستوردة من إيران".

إلى ذلك، أكد أن الميليشيات دفعت بهؤلاء الصغار إلى موت محقق في جبهات القتال، "في أكبر عملية استغلال بتاريخ البشرية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح
محمد رمضان يريد أن يصبح محمد رمضان يريد أن يصبح "نمبر 1" في السلة أيضاً!
الأكثر قراءة
الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو "هوليوودي" مبهر لموسم الرياض
8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها 8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها
جريمة هزت اليمن.. حبسها زوجها وحرمها الطعام والماء حتى ماتت جريمة هزت اليمن.. حبسها زوجها وحرمها الطعام والماء حتى ماتت
التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية نوعية ضد تهديدات الحوثي التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية نوعية ضد تهديدات الحوثي
مواجهات ملحق كأس العالم تقام من مباراة واحدة مواجهات ملحق كأس العالم تقام من مباراة واحدة
السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور
قبل أن تذهب
طيران تحالف دعم الشرعية يدمر تعزيزات الحوثيين في مأرب
طيران تحالف دعم الشرعية يدمر تعزيزات الحوثيين في مأرب
اكتشف المزيد