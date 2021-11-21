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التحالف: مقتل 40 حوثياً وتدمير آليات بعمليات نوعية

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من عمليات التحالف (أرشيفية)

التحالف: مقتل 40 حوثياً وتدمير آليات بعمليات نوعية

دبي - العربية.نت

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن تدمير 7 آليات عسكرية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 40 عنصراً من الميليشيا.

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في موازاة ذلك، أعلن التحالف تنفيذ 13 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص "اتفاق استوكهولم".

وكان التحالف أعلن أمس السبت، عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي.

وقال التحالف إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

تقدم في الحديدة

يأتي ذلك وسط تقدم مستمر للقوات المشتركة اليمنية في جنوب محافظة الحديدة باليمن، وسط خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي، شملت مقتل قياديين وتدمير مراكز مهمة بطيران التحالف.

في موازاة ذلك، أعلنت القوات المشتركة والمقاومة التهامية استعادة السيطرة الكاملة على مديرية حيس، مشيرة إلى أنها تواصل التقدم شمالاً لاستعادة السيطرة على مديرية الجراحي جنوب شرقي المحافظة.

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السيطرة على خطوط الإمداد

كما تمكنت خلال الساعات الماضية من السيطرة على خط الإمداد للميليشيات عند مفرق العدين وواصلت التقدم شرقاً باتجاه السلسلة الجبلية.

في الأثناء، أفادت مصادر عسكرية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت مركزاً للقيادة والسيطرة تابعاً للميليشيا في منطقة جبل راس أقصى جنوب شرق الحديدة، كانت تستخدمه للتشويش على الاتصالات وتوجيه الطائرات المسيرة.

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