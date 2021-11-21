اليمن.. تحرير مناطق وجبال استراتيجية في الحديدة وتعز

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأحد، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

فيما أفاد إعلام القوات المشتركة، بأن العملية تكللت بتحرير مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: جبل المغارب في مديرية جبل رأس وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس.

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كما سيطرت القوات المشتركة على العديد من المناطق والوديان أهمها وادي نخلة شرق مديرية حيس.

وخاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبدت فيها الميليشيات الموالية لإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة، واغتنام آليات ومعدات ثقيلة.

أيضا تمكنت القوات المشتركة من فتح الطرقات الواصلة بين المناطق، وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بصورة كثيفة.