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اليمن.. ميليشيا الحوثي تغتال أحد كبار مشايخ رداع

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الشيخ علي محمد طيب العمري
الشيخ علي محمد طيب العمري
اليمن والحوثي

اليمن.. ميليشيا الحوثي تغتال أحد كبار مشايخ رداع

الشيخ علي العمري من أبرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الشرية وعمل على حل النزاعات القبلية

العربية. نت - أوسان سالم 

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أقدم مسلحون ينتمون لميليشيا الحوثي الانقلابية، على اغتيال شيخ قبلي بارز في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين اغتالوا الشيخ علي محمد طيب العمري، أحد أكبر مشايخ مديرية الشرية، الخميس الماضي، أثناء خروجه من مبنى نيابة رداع وسط المدينة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين غادروا مدينة رداع إلى جهة مجهولة بعد ارتكابهم الجريمة، بحسب وكالة "خبر" اليمنية.

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ويعد الشيخ علي العمري من أبرز الشخصيات الاجتماعية في مديرية الشرية والذي عمل على حل النزاعات القبلية في العديد من مناطقها.

وتعيد الجريمة إلى الأذهان مقتل أربعة مشايخ من قبيلة آل عمر، بمحافظة البيضاء في أغسطس 2016 كانت الميليشيات الحوثية قد اختطفتهم من داخل منازلهم بمديرية ذي ناعم، وعثر المواطنون على جثثهم بأحد الشعاب في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

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