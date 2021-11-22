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إحباط هجوم على مأرب.. قتلى وخسائر فادحة بصفوف الحوثي

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مارب ووثق المركز الإعلامي للجيش اليمني لحظات اقتحام الجيش الوطني مواقع الميليشيات في الجبهة الجنوبية بمأرب مأرب
قوات الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

إحباط هجوم على مأرب.. قتلى وخسائر فادحة بصفوف الحوثي

دبي - العربية.نت

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أحبطت القوات المسلحة اليمنية هجوماً حوثياً على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مسنوداً برجال المقاومة الشعبية أفشلوا الهجوم الذي استمر لـ 11 ساعة متواصلة.

الخارجية الأميركية: الهجوم الحوثي على مأرب يؤدي للتصعيد بمختلف أنحاء اليمن اليمن اليمن والحوثي الخارجية الأميركية: الهجوم الحوثي على مأرب يؤدي للتصعيد بمختلف أنحاء اليمن

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا دفعت بالمئات من عناصرها إلى حتفهم في مواجهة هي الأعنف.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية واستهداف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهتي ذنه وأم ريش.

عشرات القتلى

في السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح أن العمليات العسكرية أدت لمقتل 115 عنصراً، إضافة لتدمير 16 آلية عسكرية.

كما، أكد التحالف تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية

وقال إن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية.

كما، أكد دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص "اتفاق استوكهولم".

وكان التحالف أعلن، السبت الماضي، عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً لميليشيات الحوثي.

وقال حينها إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

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