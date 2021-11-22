تحرير مناطق غرب تعز.. ودحر ميليشيات الحوثي

حررت القوات اليمنية المشتركة، الاثنين، مناطق جديدة شمال مديرية مقبنة الواقعة غرب محافظة تعز، وتمكنت من قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي.

في التفاصيل تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مناطق في عزلة البراشة بمديرية المقبنة، وتطهير سلاسل جبلية هامة ومواقع حاكمة، بعد أن دحرت الميليشيات الانقلابية منها، وفق ما أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

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تطهير المنطقة من الألغام

كما باشرت الفرق الهندسية عقب تحرير المناطق بفتح الطرقات وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون.

يذكر أن القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني كانت أعلنت، الأحد، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عدداً من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي.

خسائر حوثية في مأرب

إلى ذلك، تكبّد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوب وغرب محافظة مأرب.

ودكّت مدفعية الجيش ثكنات وتجمعات حوثية في جبهات الجوبة، وصرواح، والكسارة، بقصف مركز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، وفق موقع "سبتمبر26" التابع للجيش اليمني.

بالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين في مناطق متفرقة جنوب وغرب مأرب، ألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يشار إلى أن تعز واحدة من أكثر مدن اليمن التي تأثرت بشكل أكبر جراء قصف وحصار ودمار الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية عام 2014.