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فيديو.. الحوثي يحول مدارس لمخازن مفخخات ومتاريس غرب اليمن

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Yemeni fighters loyal to the Iran-backed Houthis raise their weapons during a rally in the capital Sanaa, on May 20, 2021. (AFP)
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

فيديو.. الحوثي يحول مدارس لمخازن مفخخات ومتاريس غرب اليمن

تم العثور على كميات ضخمة من المواد الغذائية وشعارات الحوثي، التي لوثت مدارس العلم بعد أن قامت ميليشيات الموت الحوثية بتحويلها إلى متاريس

العربية.نت - أوسان سالم

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في زيارة استطلاعية لإحدى المدارس في إحدى المناطق التي كانت تقبع تحت سلطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن تم تحريرها في الساحل الغربي اليمني، وثق مقطع فيديو مدى إرهاب هذه الميليشيات.

وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع "نيوزيمن" الإخباري، وجاب إحدى المدارس في عزلة النازلي في محافظة الحديدة، التى قامت القوات المشتركة بتحريرها وتأمينها، كمية هائلة من الأسلحة والعبوات الناسفة المختلفة الأشكال والأحجام والألغام بكميات ضخمة.

وتم العثور على كميات ضخمة من المواد الغذائية وشعارات الحوثي، التي لوثت مدارس العلم بعد أن قامت ميليشيات الموت الحوثية بتحويلها إلى متاريس.

وأوضح الفيديو مدى الدمار الحاصل بالفصول الدراسية والأدوات المدرسية من كراس وألواح دراسية ونوافد في أسوأ حالاتها.

وحرمت هذه الميليشيات الأطفال من تلقي العلم بسلب وتدمير مدارسهم وتحويلها إلى مخازن متروسة بعدة ورائحة الموت، فيما تم الزج بهؤلاء الأطفال في الخطوط الأمامية في محارق جبهاتهم التي عاد على إثرها هؤلاء الأطفال على ظهورهم في جنائز لأهاليهم.

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