ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنيا.. وترمي جثثهم في الشارع

أقدمت ميليشيا الحوثي على إعدام، 12يمنيا من أبناء محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعدما اختطفتهم، الأيام الماضية، وزجت بهم في سجون سرية.

إلى هذا، عثر مواطنون على جثث مجموعة من المختطفين، أعدمتهم الميليشيات الحوثية، ورمت جثتهم في الشارع بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

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من ضمن الضحايا شاب يدعى محمد يوسف عيسى سماح وكان يعمل بائع قات، في منطقة الطائف بالدريهمي، واختطفته الميليشيا، وزجته في السجن، بذريعة انتمائه للمقاومة.

فيما نقل موقع "نيوزيمن" الإخباري عن مصادر حقوقية في الحديدة، قولها، إن عائلة سماح تواصلت مع ابنها يوم 15 نوفمبر الجاري، وكان على قيد الحياة، قبل أن تعثر على جثته مع مختطفين آخرين ملقية في الشارع.

وطبقا لمصادر حقوقية، فإن بين المختطفين الذين أعدمتهم ميليشيا الحوثي، الأيام الأخيرة: حمود عرجاش، إبراهيم علي قمري، عبدالله علي بن علي مشعشع، سام سليمان يوسف، سليمان مزجاجي، محمد يوسف عيسى سماح، وأيمن حيدرة.