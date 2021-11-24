فيديو.. تفكيك شبكات ألغام حوثية داخل منازل مواطنين غرب اليمن

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، عن نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة حديثا بينها شبكات زرعتها الميليشيات، داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد.

وتمكنت هندسة القوات المشتركة، خلال الأسبوع الجاري، من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثا بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس.

مادة اعلانية

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن الميليشيات التابعة لإيران فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجرت الأهالي منها، وتحتاج الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها.

وأكد أن إجرام ميليشيات الحوثي بلغ إلى حد زرع الألغام وبأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مقطع فيديو برفقة فريق هندسي أثناء نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل قرية العقد في ضواحي حيس.

وتظهر المشاهد لحظة نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل منازل المواطنين، الأمر الذي يعد جريمة حرب تكفي لجر ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت في وقت سابق حقل ألغام فردية محرمة دوليا زرعته الميليشيات التابعة لإيران على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.