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هادي: الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية

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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (فرانس برس)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (فرانس برس)

هادي: الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، أن "الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن وسينتصر لإرادة شعبنا اليمني في وطن آمن وعادل ومستقر".

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إلى هذا، أشار بعد تسلمه أوراق اعتماد سفراء ألمانيا هوبرت يوزيف يغز، ومالطا كلايف اكوالينا سبيانيول، واليونان اليكسيس كونستانتو بولوس، إلى عدم جدية المليشيات الحوثية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقا من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

كما ثمن دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف بقيادة السعودية الداعم والمساند لليمن في كل المواقف والظروف، لافتا إلى أهمية دعم اليمن في هذه الظروف في مختلف المناحي ومنها الجوانب الاقتصادية والإنسانية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.

عمليات ضد الميليشيات في مأرب

في سياق ميداني، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات عدة ضد الميليشيات في محافظة مأرب.

الجيش اليمني في جبهة الجوبة مأرب 14 نوفمبر 2021
الجيش اليمني في جبهة الجوبة مأرب 14 نوفمبر 2021

وأوضح في بيان أنه دعم الجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.

كما أشار إلى مقتل ما يزيد على 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب.

ولفت إلى أن قواته الجوية نفذت 8 عمليات استهداف في المحافظة ضد الحوثيين خلال الـ 24 ساعة.

يذكر أن الميليشيات تواصل منذ فبراير الماضي هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين في خيم في المنطقة.

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