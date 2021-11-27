الإرياني: مجاهرة نظام طهران بدعم الحوثي عدوان على اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة إن النظام الإيراني يسعى لإعلان سيطرته على ميليشيا الحوثي وتأكيد أنها "واحدة من مليشياته الطائفية".

إلى هذا، أضاف عبر تويتر أن النظام الإيراني يعمل على ذلك لتنفيذ "مشروعه التوسعي وسياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

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عدوان وتدخل سافر

كما أضاف "مجاهرة النظام الإيراني ومليشياته الطائفية في المنطقة مؤخرا بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالمال والسلاح والخبراء لإطالة أمد الانقلاب وقتل اليمنيين، يمثل عدوانا وتدخلا سافرا في شئون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

وأشار في ذلك إلى مؤتمر قال إنه عقد مؤخرا في طهران بعنوان (اليمن محور التحول والثقة)، مشيرا لحضور ممثلين عن النظام والحرس الثوري وجماعات إيرانية في المنطقة. وقال أيضا إن هدف ذلك المؤتمر كان "حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لمليشيا الحوثي".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية إزاء "تصاعد العدوان الإيراني على اليمن".

يذكر أن إيران تدعم ميليشيا الحوثي عسكريا من خلال تقديم شحنات أسلحة وتكنولوجيا وخبراء في التصنيع العسكري، كما أنها المتورط الأول في مساعدة الحوثيين بالانقلاب على الدولة وقتل اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية.