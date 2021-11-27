.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإرياني: مجاهرة نظام طهران بدعم الحوثي عدوان على اليمن

  • الخط
معمّر الإرياني
معمّر الإرياني

الإرياني: مجاهرة نظام طهران بدعم الحوثي عدوان على اليمن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة إن النظام الإيراني يسعى لإعلان سيطرته على ميليشيا الحوثي وتأكيد أنها "واحدة من مليشياته الطائفية".

بسبب أوميكرون.. السعودية ودول عربية تعلق الرحلات من دول إفريقية العرب والعالم فيروس كورونا بسبب أوميكرون.. السعودية ودول عربية تعلق الرحلات من دول إفريقية

إلى هذا، أضاف عبر تويتر أن النظام الإيراني يعمل على ذلك لتنفيذ "مشروعه التوسعي وسياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

عدوان وتدخل سافر

كما أضاف "مجاهرة النظام الإيراني ومليشياته الطائفية في المنطقة مؤخرا بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالمال والسلاح والخبراء لإطالة أمد الانقلاب وقتل اليمنيين، يمثل عدوانا وتدخلا سافرا في شئون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

وأشار في ذلك إلى مؤتمر قال إنه عقد مؤخرا في طهران بعنوان (اليمن محور التحول والثقة)، مشيرا لحضور ممثلين عن النظام والحرس الثوري وجماعات إيرانية في المنطقة. وقال أيضا إن هدف ذلك المؤتمر كان "حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لمليشيا الحوثي".

مسلحون حوثيون (أ ف ب)
مسلحون حوثيون (أ ف ب)

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية إزاء "تصاعد العدوان الإيراني على اليمن".

يذكر أن إيران تدعم ميليشيا الحوثي عسكريا من خلال تقديم شحنات أسلحة وتكنولوجيا وخبراء في التصنيع العسكري، كما أنها المتورط الأول في مساعدة الحوثيين بالانقلاب على الدولة وقتل اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
متحور كورونا الجديد يرعب الأسواق العالمية.. وموجة تراجعات قاسية متحور كورونا الجديد يرعب الأسواق العالمية.. وموجة تراجعات قاسية
الأكثر قراءة
شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها
متحور كورونا الأحدث.. هل يقاوم اللقاحات؟! متحور كورونا الأحدث.. هل يقاوم اللقاحات؟!
مسافر آت من مصر..أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في بلجيكا مسافر آت من مصر..أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في بلجيكا
جدل في مصر.. هل يدفع المصلون فواتير كهرباء الجوامع؟ جدل في مصر.. هل يدفع المصلون فواتير كهرباء الجوامع؟
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي
قبل أن تذهب
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
اكتشف المزيد