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التحالف: تدمير ورش للمُسيرات ومخازن أسلحة في صنعاء

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دار الرئاسة في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
دار الرئاسة في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)

التحالف: تدمير ورش للمُسيرات ومخازن أسلحة في صنعاء

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكدا تدمير ورش للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر في حي ذهبان.

كما أكد أن الضربات حققت أهدافها، مضيفا أن التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها، مشددا على أن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

فيما طلب التحالف من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأشار إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

عملية استهداف دار الرئاسة

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن نشرت في وقت سابق بعض تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة في العاصمة اليمنية، وقعت فجر أمس الجمعة.

منشأة سرية تحت الأرض

وبينت الصور الاستخبارية والفضائية تفاصيل ارتباط القصر الرئاسي بمنشأة سرية تحت الأرض جنوب البناء، ترتبط بجبل النهدين.

وكان التحالف أعلن ليل الخميس/الجمعة، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

تحركات لنقل أسلحة نوعية

كما كشف حينها أنه رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، مشيراً إلى أن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.

يذكر أن التحالف كان أعلن الأربعاء الماضي، تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء.

أتى ذلك، ضمن عملية نوعية انطلقت قبل أيام بغية تنفيذ غارات واستهداف مواقع عسكرية مشروعة فيالعاصمة، موضحاً أن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

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