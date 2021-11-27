انهيارات متسارعة للحوثيين.. وضربات للتحالف في مأرب

جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، ضرباته على مواقع الميليشيات في محافظة مأرب، مسجلا 10 غارات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأوضح في بيان أن الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية، كما أوقعت 60 قتيلا بين صفوف الحوثيين.

فيما واصلت القوات المشتركة اليمنية تقدمها الميداني في مناطق مختلف من البلاد، لا سيما في مديريات فرع العدين غرب محافظة إب وسط انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وفرار قيادات ومشرفين مع عائلاتهم نحو العاصمة صنعاء.

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تأتي تلك التطورات عقب توغل القوات المشتركة في أكثر من محور لتحرير إب، فضلا عن عدد من قرى المديرية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كما تستمر القوات المشتركة بالتقدم غرب تعز نحو مركز مديرية "مقبنة" بعد تحرير مساحات واسعة منها، والسيطرة على مناطق في عزلة "شمير" وسلاسل جبلية موازية لجبل "ميراب".

عبوة ناسفة في مسجد

أما في مديرية "حيس" جنوب الحديدة، فتواصل الفرق الهندسية تفكيك شبكات الألغام المزروعة بكثافة بعد تدمير الميليشيات ثمانية جسور وعبارات في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي.

كما أبطلت مفعول عبوات ناسفة في أحد المساجد وضعها الحوثيون لاستهداف المصلين غرب المدينة.

وفي التفاصيل، اكتشفت هندسة القوات المشتركة شبكة ألغام زرعتها الميليشيات داخل مسجد في إحدى المناطق المحررة حديثاً في حيس، بمحافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري أن فريقاً هندسياً وفي إطار جهوده المكثفة لتطهير القرى المحررة حديثاً اكتشف الشبكة داخل جامع الحي القيوم بقرية القضيبة.

كما أوضح أن الشبكة تحوي عددا من العبوات بأحجام كبيرة مثبتة بأسلاك وجهاز تفجير عن بعد، مؤكداً أن الكمية المزروعة داخل أرضية الجامع تكفي لنسف الحي المحيط به كاملا.

غارات للتحالف

يذكر أن الميليشيات كانت سجلت تراجعا في العديد من الجبهات، خلال الأيام الماضية، لا سيما في مأرب، حيث شن التحالف العديد من الغارات مؤخرا، بعد أن استهدف الحوثيون المدنيين بمئات الهجمات.

كما نفذ ضربات على مستودعات للأسلحة والطائرات المسيرة في العاصمة صنعاء.

واليوم السبت، جدد أيضا غاراته على مواقع الميليشيا في مأرب الغنية بالنفط، والتي تتعرض منذ فبراير الماضي، لهجمات وضربات من قبل الحوثيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية.