رفض التحشيد.. ميليشيا الحوثي تصفي شيخا بارزا في إب

قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية، بتصفية شيخ قبلي بارز في محافظة إب، وسط اليمن، على خلفية رفضه الاستجابة لمطالبهم بالتحشيد لصالح الانقلابيين ضد القوات المشتركة المتقدمة باتجاه إب وغربي تعز.

إلى هذا، أفادت مصادر محلية، أن الشيخ القبلي أحمد المقرعي، تعرض لعملية اغتيال في منطقة السحول بمحافظة إب، حيث قام أحد أقارب الضحية المشارك بصفوف الحوثي عبدالرحمن المقرعي، بإطلاق وابل من الرصاص الحي في جسده بمشاركة مسلح حوثي آخر، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

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بينما كشفت مصادر صحافية يمنية، عن أن عدم استجابة الضحية للتحشيد لصالح الانقلابيين ضد القوات المشتركة المتقدمة باتجاه محافظة إب وغربي تعز، كان سبب اغتياله.

و‫لا تتورع ميليشيات الحوثي عن الغدر بزعماء القبائل المنخرطين في حربها ضد اليمنيين واغتيالهم، لتغيير بنية المجتمع القبلي شمالا، وكذا معاقبتهم على عدم حشد مزيد من المقاتلين إلى صفوفها.

مقتل 24 زعيما قبليا

وسجل تقرير يمني تصفية ميليشيات الحوثي 24 زعيما قبليا خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2019 حتى فبراير/شباط 2021.

كما وأحصى التقرير الاغتيالات التي أثارت غضبا شعبيا وتجاوزت الحجب الحوثي المفروض بمناطق سيطرته، كما لا يشمل الكثير من التصفيات الغامضة للأجهزة الأمنية وأخرى بالخط الخلفي للجبهات، بحسب صحيفة "الثورة" الرسمية. ‬

وخلال الأعوام الستة الماضية لم تكن الاغتيالات إلا وسيلة حوثية واحدة؛ إذ اتبعت الميليشيات الإذلال وسياسة "فرق تسد" لإدارة القبائل، وانتهاك تفجير البيوت وهتك الأعراض والتمثيل بالجثث بعد تصفيتها، ما تسبب بتصاعد الغليان القبلي بشكل واسع.