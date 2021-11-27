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مهمة خاصة: "حجة.. نار الحصار"

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مهمة خاصة: "حجة.. نار الحصار"

دبي - العربية.نت

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محافظة حجة اليمنية، تحاصرها ميليشيا الحوثي من مختلف الجهات. وسكانها مهددون بـآلاف الألغام المزروعة عشوائيا ويعيشون تحت الخطر بين تشريد واعتقالات تعسفية تطال الأبرياء، حياتهم صعبة، مدراس بسيطة أقيمت وسط الصحراء بلا مقوّمات ومستشفى وحيد بلا لوازم مطلوبة.

ورغم المعاناة والظروف الصعبة لكن مدينة حجة اليمنية تواجه ميليشات الحوثي بثبات وشجاعة وإصرار.

فريق "مهمة خاصة" قصد محافظة حجة المحاصرة، وصوّر معاناة أهلها، التقى النازحين الذين فرّوا من بطش ميليشيات الحوثي، والجرحى برصاص وقذائف المسلحين.

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