الإرياني: ميليشيا الحوثي زرعت المنازل والمساجد بالألغام

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي اليوم السبت بتحويل منشآت مدنية بينها أحياء ومنازل ومساجد ومدارس إلى "حقول ألغام" راح ضحيتها آلاف النساء والأطفال وكبار السن بين قتيل وجريح.

وأضاف عبر تويتر أن الحوثيين زرعوا شبكة ألغام وعبوات ناسفة بأحد المساجد بقرية القضيبة المحررة مؤخرا بمديرية حيس كانت تكفي لنسف الحي المحيط وقتل مئات الأبرياء.

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إلى هذا، قال إن هذا "يكشف مستوى إجرامها ووحشيتها، وتنصلها من كل القيم والضوابط والاعتبارات الدينية والإنسانية والأخلاقية".

جرائم غير مسبوقة

وأضاف أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام الجرائم غير المسبوقة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين.

كما أكد الوزير اليمني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي مطالبون بإدانة "جرائم زراعة الألغام المحظورة في الأعيان المدنية"، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية.

كان المرصد اليمني للألغام، قد كشف عن توثيق 101 ضحية بسبب ⁧‫الألغام‬⁩ التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات اليمنية خلال النصف الأول من العام الجاري.